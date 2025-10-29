Milei recibirá a gobernadores en Casa Rosada tras su triunfo electoral El presidente Javier Milei convocó a gobernadores de distintas provincias a Casa Rosada para iniciar el diálogo sobre las reformas laboral y tributaria que planea enviar al Congreso a fin de año

Tras el reciente triunfo legislativo, el presidente Javier Milei convocó a gobernadores de distintas provincias a una reunión clave en Casa Rosada. El encuentro, previsto para el jueves a las 17:00, servirá para iniciar las conversaciones sobre las reformas laboral y tributaria que el Gobierno planea enviar al Congreso a fines de este año.

Según fuentes oficiales, entre 15 y 17 mandatarios provinciales asistirán al encuentro, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis).

Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no podrá concurrir porque ya tiene un viaje programado para esa fecha, pero enviará a su vice, Hebe Casado.

Por parte del Ejecutivo nacional, también participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

Además, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) podría sumarse al encuentro luego de reunirse con Caputo en el Palacio de Hacienda para tratar un conflicto con el sindicato de petroleros.

El objetivo de la reunión es fortalecer los acuerdos políticos necesarios para avanzar con las reformas y garantizar su debate en la primera parte de 2026, según indicaron fuentes gubernamentales. Este acercamiento entre Nación y provincias marca el primer paso de Milei para consolidar apoyo político tras su reciente victoria electoral.