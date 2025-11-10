Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei continúa su ronda de diálogo con los gobernadores provinciales para reforzar su estrategia de gobernabilidad y apoyo legislativo. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibirán por separado en la Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).

La dinámica forma parte de una serie de reuniones bilaterales impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de asegurar consensos antes de una gran cumbre federal que el propio Milei encabezará en Balcarce 50.

El último viernes, Adorni y Santilli ya habían abierto el diálogo con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Torres reclamó un Presupuesto “federal” y apoyó una reforma laboral para reducir la informalidad. Jalil, por su parte, planteó temas vinculados con la obra pública, la industria textil y la empresa Ymad, aunque también coincidió en la necesidad de revisar las cuentas nacionales.

Desde el oficialismo reconocen que el respaldo de los mandatarios es clave para sostener la estabilidad política y avanzar con la agenda legislativa de fin de año. En paralelo, el Gobierno prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 31 de diciembre, donde se debatirán las reformas estructurales de segunda generación.

Además de las reuniones de este lunes con Llaryora y Orrego, se prevén próximos encuentros con Gustavo Sáenz (Salta), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros.