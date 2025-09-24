Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reclamo de soberanía sobre las Malvinas

El presidente Javier Milei puso el foco en la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de estos territorios y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente. A pesar de los ochenta años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin resolverse”, afirmó Milei, e instó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de la Asamblea General y sus resoluciones complementarias.

Críticas a la ONU y defensa de la libertad

El mandatario también dedicó parte de su intervención a criticar el funcionamiento de la ONU, a la que acusó de extralimitarse en agendas que, si bien definió como nobles, muchas veces afectan la libertad individual de los ciudadanos. “El año pasado sostenía la necesidad de un retorno a las ideas de la libertad, a los principios que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad bajo la ley”, recordó.

Milei denunció que la ONU se ha alejado de su objetivo original: “El modelo fundado en la cooperación de los estados nación fue reemplazado por un gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponer un modo de vida determinado”. Pese a esto, resaltó la importancia del diálogo y la cooperación internacional para resolver problemas globales, siempre que se respeten las soberanías y libertades de cada país.

Defensa de las libertades individuales

En su doceava visita a Estados Unidos, el Presidente reiteró: “No acompañaremos nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los estados miembro”.

Reflexión sobre la política global

Milei cerró su discurso reflexionando sobre la dinámica política global: “El mundo entero parece estancado en el confort del presente, ignorando las consecuencias futuras. Los dirigentes prefieren mantener el statu quo a costa del futuro”.