El presidente Javier Milei salió nuevamente a respaldar a José Luis Espert, diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de que este admitiera que recibió 200.000 dólares de una firma vinculada al empresario Fred Machado, detenido y con pedido de extradición en Estados Unidos por causas de narcotráfico.

A través de su cuenta en X, Milei compartió el video en el que Espert se defiende y apuntó contra la oposición: “El PROFE José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”.

El respaldo del Presidente llegó horas después de que Espert publicara un mensaje de más de seis minutos en el que reconoció el pago recibido pero negó que se tratara de un aporte de campaña. Según su relato, el dinero correspondió a un contrato de consultoría privada con una minera guatemalteca vinculada a Machado.

“Quiero dejar claro: los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada”, remarcó Espert, al tiempo que defendió la legalidad de la operación.

El diputado libertario sostuvo que nunca recibió fondos de origen ilícito y resumió su posición con una frase que buscó despejar dudas. “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”.