El presidente Javier Milei se reunió este viernes en Casa Rosada con directivos de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, en un encuentro que anticipa el anuncio de una billonaria inversión en inteligencia artificial en la Argentina.

Benjamín Schwarz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales, saluda al presidente Javier Milei.

Durante el encuentro, del que participaron Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales; Benjamin Elliot Schwartz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales; Nicolas Andrade, jefe de Asuntos Políticos de América Latina y el Caribe; Ivy Lau-Schindewolf, directora de Asuntos Políticos Internacionales; Mohammed Husain, director de Políticas Públicas Internacionales; y Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo del sector, promoviendo la provisión de energía y a gran escala.

Chris Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales de OpenAI, con el presidente Javier Milei.

“El encuentro refleja el interés de OpenAI por invertir en infraestructura tecnológica que amplíe el alcance de la inteligencia artificial a nivel mundial, en línea con los planes de Argentina para consolidarse como un hub de innovación sustentable”, remarcaron desde el Gobierno Nacional.

Los ejecutivos anunciaron el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de Inteligencia Artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial.

Según informó oficialmente el Gobierno, Open AI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para colaborar en un proyecto de Data Center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina.