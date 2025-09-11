Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó en el Boletín Oficial el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, que había sido aprobada en el Senado con amplia mayoría. La norma buscaba recomponer salarios, aumentar el presupuesto y garantizar insumos críticos por un año.

El Decreto 651/2025, firmado por Milei y todo el gabinete, argumenta que el proyecto “carece de financiamiento genuino” y presenta “redacción ambigua” que podría derivar en arbitrariedades. Además, el Ejecutivo sostuvo que su aplicación “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria de Nación y Provincias”.

Con el veto, la iniciativa regresa al Congreso, donde deberá ser tratada nuevamente en ambas cámaras. La decisión se suma al reciente rechazo presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, también frenada por el Ejecutivo.