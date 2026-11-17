Milei vinculó la suba del riesgo país con el miedo a “Orcolandia” y aseguró: “Los argentinos no van a votar hacia el pasado” El Presidente atribuyó las dificultades para bajar el riesgo país al temor de los mercados a un regreso del peronismo, al que calificó como “Orcolandia”. Además, defendió su programa económico y anticipó reformas más profundas si La Libertad Avanza obtiene una victoria en primera vuelta en 2027.

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El presidente Javier Milei atribuyó las dificultades para reducir el riesgo país al temor de los mercados a un eventual regreso del peronismo, al que definió como “Orcolandia”. Durante su exposición en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), defendió el rumbo económico de su Gobierno, destacó la reducción de impuestos y anticipó que, si La Libertad Avanza obtiene una victoria en primera vuelta en 2027, impulsará un paquete de reformas aún más profundo.

“Los argentinos no van a votar hacia el pasado”, afirmó el mandatario, al referirse al escenario electoral del próximo año. En ese contexto, sostuvo que la incertidumbre política continúa condicionando la percepción de los mercados sobre la Argentina y vinculó la evolución del riesgo país con la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder.

Milei explicó que la reducción de la tasa de interés depende de una caída del riesgo país y que, para conseguirlo, resulta indispensable sostener el equilibrio fiscal. Según su planteo, la solvencia de las cuentas públicas permitirá mejorar la confianza de los inversores y generar condiciones para impulsar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico.

“Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, expresó. También planteó que en las próximas elecciones los ciudadanos deberán elegir entre la continuidad del proyecto de su Gobierno y una alternativa vinculada con el pasado político del país.

Milei anticipó más reformas y defendió la reducción de impuestos

Durante su discurso ante empresarios, el Presidente destacó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que su administración redujo casi cuatro puntos del PBI en impuestos durante sus primeros tres años. Además, afirmó que las medidas tributarias representaron una devolución de casi 28.000 millones de dólares a los argentinos.

En esa línea, ratificó que la motosierra continuará enfocada en reducir el gasto público para avanzar con nuevas rebajas impositivas. También anticipó que su objetivo es eliminar las retenciones al sector agropecuario hacia 2031 y estimó que para ese año el Estado podría devolver 500.000 millones de dólares, una cifra que comparó con el nivel de deuda del país.

Otro de los ejes de su exposición fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que señaló como una de las bases del modelo económico que busca consolidar. Para Milei, el crecimiento debe estar impulsado por el sector privado y por empresarios dispuestos a invertir, generar empleo y ofrecer bienes y servicios a mejores precios.

El mandatario también cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de priorizar la disputa por el poder por encima de la situación económica. En particular, le atribuyó intentos de alterar el equilibrio fiscal mediante iniciativas legislativas, pedidos de juicio político y movilizaciones callejeras.

Finalmente, Milei volvió a poner el foco en las elecciones presidenciales de 2027 y anticipó que una victoria de su espacio en primera vuelta permitiría avanzar con un programa de transformaciones más amplio que el desarrollado hasta ahora.

“Estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito”, aseguró.

El Presidente sostuvo que un resultado electoral favorable también podría darle mayor respaldo parlamentario a su gestión, con el objetivo de profundizar los cambios económicos e institucionales. En cuanto a las perspectivas de crecimiento, afirmó que, con una expansión sostenida y una reducción del riesgo país, la Argentina podría duplicar su Producto Bruto Interno (PBI) en diez años si alcanza tasas de crecimiento cercanas al 7% anual.