El Gobierno de Javier Milei volvió a postergar los aumentos en los impuestos a los combustibles y confirmó que las subas recién comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026. La decisión apunta a evitar que los ajustes pendientes se apliquen de manera simultánea y generen un impacto inmediato sobre los precios de la nafta y el gasoil, en un contexto económico todavía delicado.

La prórroga quedó oficializada este viernes mediante el Decreto 840/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modificó el Decreto 617/2025 y volvió a diferir parte de los incrementos previstos. Estas actualizaciones se realizan de manera trimestral y están basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La normativa -firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo- introduce cambios en el cronograma de incrementos con el objetivo de sostener un “sendero fiscal sostenible” y evitar que la aplicación conjunta de todas las subas represente un salto abrupto en los precios de los combustibles, un insumo clave para el transporte y la actividad económica.

Con esta decisión, quedará pendiente la actualización correspondiente al calendario 2024 y las correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres de 2025. Según lo establecido, los aumentos comenzarán a aplicarse a partir de enero del próximo año y afectarán tanto a la nafta como al gasoil.

Los nuevos incrementos serán los siguientes:

Naftas: suba de $16,377 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,003 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Gasoil: aumento de $13,546 por litro en el gravamen general; $7,335 por litro en la alícuota diferencial para zonas específicas del interior del país; y $1,544 por litro en el impuesto al CO₂.

Desde 2018, los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono deberían actualizarse cada tres meses según la inflación, pero distintas administraciones han optado por posponer esas subas para evitar un traslado directo al precio que paga el público en los surtidores.