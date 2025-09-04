Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei emprendió este miércoles por la noche su viaje oficial a Estados Unidos, donde desarrollará una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en Los Ángeles.

El mandatario partió a las 23 en un vuelo especial, con escala técnica en Lima, y se espera que arribe a la costa oeste estadounidense este jueves a las 13 (hora argentina). Tras su llegada, se trasladará a su lugar de alojamiento para luego iniciar las actividades oficiales.

De acuerdo con la agenda difundida por Presidencia, el primer compromiso será a las 17.30, cuando Milei almuerce con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, tendrá una reunión con Michael Milken, presidente del Instituto Milken.

El día continuará con un encuentro a las 21.15 junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, con un grupo de líderes empresariales y de inversión. Posteriormente, a las 23, se reunirá con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El regreso a la Argentina está previsto para el viernes 5 a las 14, con llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.