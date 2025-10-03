Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei se reunió esta tarde en Olivos con el exmandatario Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. VLLC!”, publicó Milei en su cuenta de X.

En tanto, Francos expresó en la misma plataforma: “Excelente encuentro con el presidente @JMilei, el expresidente @mauriciomacri y la secretaria general de la Presidencia @KarinaMileiOk en el que conversamos sobre la importancia que, tras estas elecciones en las que en la mayoría de los distritos competimos juntos, podamos ampliar los acuerdos e integrar a otras fuerzas y espacios políticos para consolidar los consensos que la Argentina necesita”.

El encuentro se produjo en un contexto político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para impulsar el paquete de reformas en el Congreso. El acuerdo con Macri constituye un paso importante dentro de la estrategia de consensos que el Gobierno considera esencial para avanzar con su agenda de cambios.