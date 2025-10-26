Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la militancia kirchnerista se movilizó masivamente hacia San José 1111, la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el corazón del barrio de Recoleta.

Desde temprano, columnas de distintos distritos del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires llegaron al lugar con banderas, bombos y cánticos. El objetivo fue claro: demostrar apoyo a la líder política y acompañar el tramo final de la campaña de Fuerza Patria, que busca sumar representación en el Congreso. La escena recordó los momentos más emblemáticos de la militancia peronista, con un clima de unidad y esperanza que se extendió durante toda la tarde.

“Vamos a tener una buena elección para Fuerza Patria”

La corresponsal de La Opinión Austral, Laura Morales, conversó con algunos de los militantes presentes. “Vamos a tener una buena elección para Fuerza Patria”, afirmó una referente de base que llegó desde Avellaneda.

El entusiasmo popular fue constante: “Mucha gente se volcó a la calle a votar, tenemos que ponerle el freno a este gobierno”, agregó otro manifestante, convencido de que el voto será una herramienta de resistencia frente a las políticas actuales.

Militantes brindaron su testimonio a La Opinión Austral sobre cómo viven esta jornada eleccionaria. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Críticas al gobierno y pedido de soberanía política

Las voces críticas hacia la administración nacional se repitieron entre los presentes. “Este gobierno está subordinado a los Estados Unidos”, expresó un joven militante, despertando aplausos entre los asistentes.

Otros enfatizaron la necesidad de construir poder legislativo: “Me parece que es importante un Congreso fuerte, que no se deje avasallar por las políticas de ajuste”, sostuvo una militante que participó activamente en los actos previos de campaña.

Puesto de pines en San José 1111. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Parrillas, choripanes y la mística de siempre

Como en toda jornada militante, las parrillas improvisadas ocuparon buena parte de la calle. Los choripanes se transformaron en símbolo de encuentro, mientras los bombos y las banderas llenaban el aire de color y ritmo. La atmósfera fue de celebración y compromiso: la militancia reivindicó su rol histórico de acompañamiento y defensa del proyecto político encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.

Venta de choripanes y sanguches en la puerta de la casa de Cristina. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Expectativa de cara al Congreso 2025

La concentración en Recoleta no solo buscó mostrar respaldo político, sino también dejar un mensaje hacia el futuro inmediato: el desafío electoral de noviembre será clave para definir el equilibrio del Congreso. Desde Fuerza Patria esperan consolidar su presencia legislativa y, según expresaron los militantes, “ponerle un límite al ajuste y recuperar una agenda nacional y popular”.

La noche cayó sobre San José 1111 con las mismas banderas flameando y una certeza compartida entre los presentes: el compromiso con Cristina sigue intacto, y la mística peronista continúa viva en las calles.

Militantes van llegando para acompañar a la líder del PJ en Recoleta. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.