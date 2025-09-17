El fútbol patagónico suma una nueva historia que emociona y enorgullece. Milo Veloso, un nene de tan solo 11 años nacido en Trelew, provincia de Chubut, fue confirmado como jugador de Boca Juniors luego de destacarse en una serie de pruebas que comenzaron en su ciudad y culminaron en el predio del club de la Ribera. La noticia representa un sueño cumplido para él y su familia, que ya prepara la mudanza a Buenos Aires para acompañarlo en este desafío.

El camino se inició cuando Boca realizó una captación en Trelew. Allí, Milo fue observado por los técnicos del club, que lo invitaron a continuar las pruebas en Buenos Aires. Con apenas 30 minutos de juego, el zurdo habilidoso dejó su sello. Posteriormente, en el predio xeneize completó tres días de evaluación, y de un total de 60 chicos, fue el único seleccionado. “Estamos muy felices en la familia, es algo que no sé si lo soñamos, pero que a tan corta edad esté dando un salto tan importante nos pone muy contentos”, expresó su papá, Oscar Veloso, en diálogo con LU12 AM680.

“Bienvenido a casa”.

El joven talento se inició en el club Berdy a los cuatro años, luego jugó en Racing de Trelew y, en los últimos dos años, vistió la camiseta de Huracán de Trelew. Zurdo, rápido y con gran habilidad, su padre lo comparó futbolísticamente con un joven Ángel Di María, aunque Milo tiene bien claro a quién admira: “Mi ídolo es Messi”, aseguró en LU12.

La confirmación del fichaje implica también un gran cambio familiar. “Nos vamos todos con él, no lo vamos a dejar solo. El 6 de octubre tenemos que estar en Buenos Aires para la revisión médica y para que fiche con el club. Por ahora va a competir en la Liga Metropolitana, y en 2026, si Dios quiere, podrá sumarse a AFA”, contó Oscar. La mudanza incluye a seis integrantes, lo que supone un desafío enorme en lo económico.

La familia Veloso viene sosteniendo el sueño de Milo a base de esfuerzo y solidaridad. “Hace dos años no tenemos un trabajo estable, vivimos de changas. Para que pudiera viajar a probarse hicimos ventas de tartas, rifas y con la ayuda de la gente logramos juntar la plata. Ahora seguimos con rifas y ventas de comida para instalarnos en Buenos Aires”, relató su papá.

El alias para quienes quieran ayudar a Milo es, miloveloso12. Quienes adquieran un número o quieran aportar de otra forma para, pueden comunicarse al +54 9 280 495-2510, contacto del padre.

El fichaje de Milo generó orgullo en la comunidad futbolera de Trelew, en especial en Huracán, donde jugaba hasta hace poco. Además, refuerza la presencia de talentos patagónicos en Boca, sumándose a otros chicos de la región que ya forman parte de las juveniles de los principales clubes del país.

A futuro, el club contempla la posibilidad de que Milo ingrese a la pensión de Boca una vez que cumpla los 14 años, siempre sujeto a su desempeño. Por ahora, el próximo paso es instalarse en Buenos Aires y comenzar una nueva etapa que, para este pibe y su familia, significa mucho más que jugar al fútbol: es la oportunidad de transformar una ilusión en proyecto de vida.

La historia de Milo Veloso es la de un pibe que juega con naturalidad, que no se puso nervioso en la prueba más importante de su vida y que, con apenas 11 años, ya pisa fuerte en el fútbol argentino. Detrás suyo, una familia que apuesta todo, una comunidad que lo apoya y un sueño que, vestido de azul y oro, recién empieza a escribirse.