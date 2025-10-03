Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer viaje con la camiseta azul y oro ya tiene fecha y destino para Milo Veloso. El delantero de 11 años, oriundo de Trelew (Chubut) y formado en Huracán de Trelew, integrará la lista de convocados de Boca Juniors (Categoría 2014) que disputará el torneo “Lasallanito 2025” en Santa Fe, un clásico del fútbol formativo que reúne a las principales canteras del país. Será el estreno oficial del patagónico en el calendario xeneize tras haber superado las pruebas y ser confirmado por el club.

El cronograma prevé citación el viernes 10 de octubre, a las 22:30, en la Pensión de Juveniles (Arzobispo Espinosa 565), cena a las 23:00 y salida a las 23:30 rumbo a Santa Fe. El arribo estimado a la capital provincial está fijado para el sábado, 06:30, horas antes del inicio de la competencia que se desarrollará en el predio del Club La Salle Jobson (calle San Juan Bautista de La Salle, S3000). El regreso está programado al finalizar el torneo, el domingo 12 (horario estimado 20:00), nuevamente en micro.

El predio del Club La Salle Jobson.

La categoría 2014 viajará con un cuerpo técnico y de apoyo integrado por el DT Claudio Banetti, el preparador físico Fernando Marzoratti, el coordinador Jorge Rodríguez, el médico Juan Andrade y el utilero Omar Vera. En la nómina aparecen, junto a Milo Veloso, los juveniles Bastián Miranda, Ciro Vázquez, Milo Benítez, Patricio Carrizo, Arón Rivero, Santiago Moldoner, Mateo Parera, Cristian Lautaro Albornoz, Cai Tello, Juan Viotti, Juan Granados, Valentino López, Simón Torres y Francisco Maldonado, entre otros.

Para Veloso, el compromiso en Santa Fe representa un paso inmediato en su adaptación al ritmo competitivo de Boca Juniors: convivencia, viaje largo, doble jornada de fútbol formativo y exposición en una vidriera histórica para la categoría. También será un guiño de confianza del área juvenil xeneize, que le ofrece minutos y rodaje en una estructura que prioriza el desarrollo integral del futbolista.

Más allá de los resultados, el debut en el “Lasallanito 2025” condensa lo que persigue cualquier pibe que cruza la puerta de un club grande: aprender a competir, sumar experiencias y consolidar pertenencia. Para Milo, el chico patagónico que busca su lugar en la 2014 de Boca, la cita en La Salle Jobson será el primer capítulo de un sueño que ya empieza.