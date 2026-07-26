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En el predio ferial de Palermo se lleva adelante la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el evento agropecuario más importante del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar para registrar los testimonios clave de la jornada.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde el lugar con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

En ese marco, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, compartió su visión sobre la relevancia del sector y subrayó que la muestra refleja “uno de los motores de nuestra economía y la fortaleza que tiene la Argentina en el ámbito agropecuario”.

Asimismo, el funcionario enfatizó la proyección del sector a futuro y su capacidad para sostener el desarrollo productivo. “El campo continúa manteniendo no solamente el impulso hacia una economía fuerte, sino también la visión de haber sido parte de la transmisión de nuestra cultura”, sostuvo.

Finalmente, Presti remarcó el profundo lazo histórico que une a la actividad agropecuaria con las raíces de la patria al concluir que “nuestra identidad nacional está muy vinculada con el campo”.