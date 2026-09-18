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Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei donde, hace sólo cinco días, había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis del que evolucionó favorablemente.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.

De la bronquitis al alta: el antecedente médico de la semana pasada

La diva de 99 años venía de atravesar un complejo episodio de salud durante los primeros días de septiembre. Tras ausentarse de sus habituales transmisiones televisivas, ingresó al Mater Dei el pasado lunes 7 de septiembre aquejada por un “cuadro respiratorio bronquial”.

En aquella oportunidad, las autoridades de la clínica, bajo la firma de su Director Médico, Dr. Enrique Echague, emitieron partes oficiales donde detallaron que la figura permanecía en habitación común completando un tratamiento a base de antibióticos. Tras responder favorablemente al esquema prescrito y mostrar un cuadro estable, las autoridades médicas le otorgaron el alta el domingo 13 de septiembre.

Pese a haber regresado a su domicilio para culminar la recuperación en compañía de su familia, el cuadro volvió a complicarse en las últimas horas. La recaída obligó a su entorno a trasladarla de forma inmediata nuevamente al sanatorio.

Por el momento, los médicos evalúan la evolución del proceso gripal para determinar si requerirá una nueva estadía prolongada o si se trató de una medida de control de guardia. Se aguarda la emisión de un comunicado o parte oficial por parte de las autoridades del Sanatorio Mater Dei o de su entorno familiar para precisar los pasos a seguir.