Durante los días 15 y 16 de diciembre, autoridades y líderes políticos, junto a representantes del sector académico de Santa Cruz y Tierra del Fuego, formaron parte de una agenda intensiva de trabajo que incluyó reuniones con autoridades chilenas y actores del sector privado vinculados al desarrollo del hidrógeno verde en la región de Magallanes, Chile.

El objetivo de la misión – impulsada por el Círculo de Políticas Ambientales– fue conocer experiencias concretas de gestión pública y privada, intercambiar aprendizajes y fortalecer capacidades para el diseño de políticas públicas en la Argentina.

Mesa de trabajo de la misión argentina. FOTO: PLATAFORMA H2 ARGENTINA

Uno de los hitos de la agenda fue la visita a la planta HIF Haru Oni, la primera instalación operativa a nivel mundial dedicada a la producción de e-combustibles, que permitió a la delegación conocer de primera mano los avances tecnológicos y los desafíos asociados al desarrollo de esta nueva industria.

Al respecto, Juan Carlos Villalonga, asesor en Energía y Cambio Climático del Círculo de Políticas Ambientales, señaló: “La experiencia de Punta Arenas demuestra que una estrategia clara, sostenida en el tiempo y articulada entre el sector público y privado es clave para transformar el potencial del hidrógeno verde en proyectos concretos. Estos aprendizajes son fundamentales para pensar el desarrollo del hidrógeno en la Patagonia argentina”.

Al centro de la imágen, el intendente Juan Manuel Bórquez y Juan Carlos Vilallonga de Plataforma H2 Argentina.

La participación de autoridades y referentes argentinos permitió además un diálogo fluido con los actores del sector del hidrógeno verde en Punta Arenas, fortaleciendo los vínculos bilaterales y abriendo oportunidades de cooperación que podrían facilitar la inserción de Santa Cruz y Tierra del Fuego como actores centrales de la transición energética en la región.

En ese marco, se mantuvieronreuniones clave con Transforma H2V Magallanes y con la Asociación H2V Magallanes, que permitieron conocer de primera mano los esquemas de articulación público-privada, los avances en la implementación de la estrategia regional y las lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.

Carina Quispe, reeferente del Círculo de Políticas Ambientales.

En ese sentido, Gonzalo Montiel, del Instituto de Transición Energética de Tierra del Fuego, expresó: “Tuvimos la oportunidad de dialogar con distintos actores en Chile sobre el desarrollo del hidrógeno verde. Fue muy valioso entender cómo avanza esta agenda y cómo la implementación de una estrategia nacional se convierte en una herramienta de política pública que deberíamos replicar en nuestro país”.

Por su parte, Juan Manuel Bórquez, intendente de la localidad de Puerto Santa Cruz, destacó: “Para nuestra comunidad esta visita es muy importante. Estamos expectantes ante la posibilidad de que el hidrógeno verde se convierta en una oportunidad concreta de desarrollo local”.

Argentina cuenta con condiciones estratégicas para posicionarse como un actor relevante en el desarrollo del hidrógeno verde y la exportación de sus derivados, gracias a su amplia disponibilidad de recursos renovables, extensiones de tierras aptas y la cercanía a puertos de aguas profundas. Iniciativas como esta misión contribuyen a acercar experiencias exitosas y a fortalecer el debate sobre el rol de las provincias patagónicas en la transición energética global.