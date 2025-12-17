Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El encuentro formó parte de la estrategia impulsada por Chile, particularmente en la Región de Magallanes, para posicionarse como líder mundial en la producción y exportación de Hidrógeno Verde, consolidando un modelo de desarrollo basado en innovación, inversión privada y sustentabilidad.

Durante su participación, Montiel destacó la relevancia estratégica del proyecto y su impacto regional

“Magallanes está mostrando que es posible pensar un desarrollo energético moderno y competitivo. El hidrógeno verde representa una enorme oportunidad para la Patagonia y para Argentina si se generan reglas claras, seguridad jurídica y apertura a la inversión”.

Asimismo, remarcó la necesidad de que Santa Cruz observe estas experiencias con una mirada estratégica

“Tenemos recursos, territorio y potencial humano. Lo que falta es decisión política y dejar atrás modelos que frenan el progreso. La transición energética no se logra con discursos, se logra con planificación y libertad económica”