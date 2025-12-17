Your browser doesn’t support HTML5 audio
El encuentro formó parte de la estrategia impulsada por Chile, particularmente en la Región de Magallanes, para posicionarse como líder mundial en la producción y exportación de Hidrógeno Verde, consolidando un modelo de desarrollo basado en innovación, inversión privada y sustentabilidad.
Durante su participación, Montiel destacó la relevancia estratégica del proyecto y su impacto regional
“Magallanes está mostrando que es posible pensar un desarrollo energético moderno y competitivo. El hidrógeno verde representa una enorme oportunidad para la Patagonia y para Argentina si se generan reglas claras, seguridad jurídica y apertura a la inversión”.
Asimismo, remarcó la necesidad de que Santa Cruz observe estas experiencias con una mirada estratégica
“Tenemos recursos, territorio y potencial humano. Lo que falta es decisión política y dejar atrás modelos que frenan el progreso. La transición energética no se logra con discursos, se logra con planificación y libertad económica”
