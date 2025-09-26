Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sorprendente hallazgo en la provincia de Chaco mantiene en vilo a las autoridades y a la comunidad científica. Este jueves por la tarde, un objeto cilíndrico de gran tamaño fue encontrado en un campo privado de Campo Rossi, en la localidad de Puerto Tirol.

El descubrimiento fue realizado por Ramón Ricardo González, propietario de las hectáreas donde apareció el artefacto, quien dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, tanto el dueño como los agentes se sorprendieron por la magnitud del objeto, lo que derivó en un operativo especial de seguridad.

De acuerdo con la información publicada por El Norte, intervino el Departamento de Bomberos Metropolitana, que constató la presencia del artefacto y restringió el acceso al área, autorizando únicamente el ingreso de personal técnico especializado.

El objeto, de 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro, fue fabricado con fibra de carbono y posee un número de serie grabado, dato que será clave para determinar su procedencia.

Aunque existen diversas hipótesis, la principal sospecha es que se trata de chatarra espacial de la empresa SpaceX, que en los últimos años ha protagonizado numerosos lanzamientos de satélites y cohetes reutilizables.

Ahora, especialistas deberán confirmar si efectivamente este misterioso hallazgo en Chaco corresponde a restos de material aeroespacial que habrían caído a la Tierra tras una misión.