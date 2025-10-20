Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ejecutivo nacional, junto con los voceros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ratificó que el bono extraordinario para jubilados seguirá vigente durante el mes de noviembre. La medida beneficia a quienes perciben la jubilación mínima, en el marco del calendario oficial de pagos que contempla a titulares con DNI terminados entre 0 y 9.

Según se informó, el bono de noviembre se suma al haber mensual actualizado con un 2,1 % de aumento, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación.

Desde el Gobierno remarcaron que no habrá segmentaciones ni exclusiones en la entrega: todos los jubilados que cumplan los requisitos recibirán el monto completo, mientras que quienes superen el haber mínimo obtendrán una porción proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

¿De cuánto será el bono para jubilados en noviembre?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, el bono de noviembre para jubilados con DNI entre 0 y 9 será de $70.000. Este importe complementará el haber mensual y forma parte del esquema de sostenimiento del salario previsional impulsado por el Estado.

La suma total (haber más bono) se acreditará en las fechas correspondientes según la terminación del DNI, conforme al cronograma publicado por ANSES, y no será necesario realizar trámites adicionales por parte del beneficiario.