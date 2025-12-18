Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El legado del boxeo argentino volverá a brillar este sábado 20 de diciembre en el estadio de Huracán, cuando los nietos de dos leyendas del ring se enfrenten en Párense de Manos 3. Agustín Monzón y Franco Bonavena, descendientes de Carlos Monzón y Ringo Bonavena, protagonizarán lo que ya se promociona como “el combate de todos los tiempos”.

Una rivalidad que nació hace 51 años

La historia de esta rivalidad se remonta al 12 de diciembre de 1974, en el Gran Hotel Ciudad de México, cuando Carlos Monzón y Ringo Bonavena protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal que marcó el quiebre de su relación. Con personalidades y egos muy distintos, aquel episodio quedó grabado en la memoria del boxeo argentino.

Ahora, cinco décadas después, la tradición continuará con la nueva generación: Agustín y Franco subirán al ring bajo la mirada de miles de fanáticos.

Franco Bonavena, de 29 años, nieto de Ringo, tiene un recorrido inusual antes de llegar al boxeo. Estudió diseño multimedial, trabajó como programador y jugó rugby, incluso en Irlanda durante seis meses en 2018. Recién a los 27 años se puso los guantes, iniciando su carrera como boxeador amateur.

En diálogo con TyC Sports, Franco explicó que decidió renunciar a su trabajo para enfocarse en el deporte: “Si uno tiene la cabeza en muchas cosas, sale mal. Preferí cortar algo que ya no me sumaba para dedicarme a fondo a algo nuevo”. El joven boxeador no descarta explorar otras ramas del boxeo, incluso el de influencers, y asegura que la oportunidad de Párense de Manos 3 es un impulso positivo en su carrera.

Franco se entrenó con figuras como Maravilla Martínez, ex campeón mundial, realizando sparrings intensos que muestran su compromiso con el deporte. Además, confiesa que físicamente recuerda mucho a su abuelo y que siempre ha llevado su apellido con naturalidad: “Es parte de mi vida, algo de lo que tengo que estar orgulloso”. Fanático de Huracán, Bonavena promete dar espectáculo en el Palacio Ducó, donde su abuelo es homenajeado con una estatua.

Agustín Monzón: del teatro y la televisión al ring

Por su parte, Agustín Monzón, de 24 años y nieto de Carlos Monzón, ha tenido un camino distinto. Tras terminar el secundario, trabajó en distintos oficios mientras perseguía su sueño de actuar, participando en obras de teatro como Fájense y en series como El Eternauta, Coppola y Monzón, biografía de su abuelo. También formó parte del reality Survivor.

Motivado por el boxeo de influencers y por la posibilidad de vivir una nueva experiencia personal, Agustín se preparó para Párense de Manos 3 con entusiasmo: “No le quiero demostrar nada a nadie, lo hago más por mí. Es una experiencia más para mi vida. Quiero ver dónde me lleva”.

La velada de Párense de Manos 3 no solo reunirá a los descendientes de las leyendas del boxeo argentino, sino también a celebridades e influencers que subirán al ring para exhibiciones. La combinación de historia, espectáculo y deporte promete una noche inolvidable para los fanáticos del boxeo y del entretenimiento.