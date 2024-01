Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Moria Casán cuestionó duramente la decisión de Susana Giménez, quien celebró sus 80 años este lunes, de despedirse del teatro en Uruguay. Aunque ambas divas de la televisión compartieron años de carrera, ahora se encuentran distanciadas. De hecho, la jurado del Bailando 2023 (América TV) reveló en una entrevista que no saludó a la conductora por su cumpleaños.

“No la saludé a Susana porque con ella no nos hablamos por teléfono”, dijo en comunicación con LAM (América TV). Seguidamente, dijo con su característico humor: “La última vez que estuve con Susana fue cuando le presenté a (Facundo) Moyano. Fue hace más de seis años; yo fui al Four Seasons y ella estaba con su hija Mecha, con Yankelevich, un grupete. Ahí nos saludamos, le presenté a Moyano y después le mandé un lubricante por un amigo mío”.

Moria profundizó en esta relación que siempre fue más cercana en lo referido a lo profesional que en lo personal. “Ella no me invitó a su casamiento. Una vez sola me invitó a pasar fin de año a su casa cuando yo estaba libre, fui a Punta del Este y estuve, pero no nos llamamos nunca”, sostuvo y agregó: “Después sí, muchas veces fui a su programa, que pagaban bien. Ella me daba dólares y yo le daba rating”.

Con respecto a su detención en Paraguay en el año 2015, aseguró que Susana nunca se comunicó con ella. “Yo no esperaba devolución de nadie porque no me victimizaba. Pero ¿sabés quién es la que más llamó y lloraba? (Mirtha) Legrand. Me llamó todos los días y me decía ‘no sabés lo preocupada que estoy’”, deslizó.

Para cerrar, Moria fue bastante crítica con la decisión de Susana de terminar su temporada teatral con “Piel de Judas” en el hotel Enjoy de Punta del Este. “Me da lástima que se despida en un hotel de su carrera en Uruguay“, apuntó.

Y añadió con dureza: “Cualquiera. Está todo bien, pero este país le dio todo. Gorda, despedite en la calle Corrientes, mamita, ¿cómo te vas a despedir en Uruguay en un hotel?”.