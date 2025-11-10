Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de semanas de expectativa, finalmente llegó el gran día: Moria Casán volvió a la televisión argentina y lo hizo por la puerta grande. Con el estreno de “La Mañana con Moria”, la conductora se adueñó del aire de El Trece a las nueve de la mañana, demostrando que su carisma no tiene horario.

El clima en los estudios del canal era de pura efervescencia. Productores, técnicos y figuras del espectáculo esperaban ansiosos el ingreso de la diva al estudio. Y fiel a su estilo, Moria no decepcionó: apareció en pantalla desde una imponente pantalla led, interactuando consigo misma con el humor ácido que la caracteriza.

“¿Qué hacés en la televisión a las nueve de la mañana, mami? Si todos dicen que vos no te levantás temprano”, se lanzó, para luego responderse con ironía: “Siempre me levanto temprano, por eso estoy conduciendo por primera vez la mañana de El Trece, baby”.

Un monólogo con sello propio

Luciendo un elegante conjunto rosa bebé de dos piezas, la conductora dio inicio a su programa con una presentación que combinó humor, reflexión y emoción. Frente a un público entusiasmado, Moria recordó sus inicios en el canal:

“Debuté en El Trece hace 55 años con el gran José Marrone. Esta casa tiene un valor impresionante para mí, y volver por primera vez con un programa propio es fabuloso”.

La presentadora aprovechó el momento para hablar de su presente personal y espiritual, mencionando su interés por la Cábala y la física cuántica:

“Ustedes piensan que soy una persona energética. Estudio la Cábala, una filosofía que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Y no soy cuántica, pero puedo modificar el pasado”, expresó entre risas.

Un panel diverso y con figuras

“La Mañana con Moria” no es solo el regreso de una estrella, sino una propuesta coral que combina actualidad, espectáculos, salud, cocina y debate. La diva está acompañada por un panel de reconocidos periodistas y celebridades: Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez y el doctor Guillermo Capuya.

Además, Valentina Salezzi se encarga del segmento gastronómico, aportando un toque culinario y cercano a los televidentes. La variedad de voces promete un formato dinámico y entretenido, fiel al espíritu libre de su conductora.

“La One” madrugó y conquistó

El debut fue una verdadera fiesta televisiva. Entre risas, aplausos y frases memorables, Moria dejó claro que está lista para conquistar las mañanas argentinas. “Soy una mujer que aprovecha todo el día. Se trabaja y se disfruta. Me levanto temprano sola, no tengo problema. Esto va a estar bueno, va a haber de todo, otra energía”, aseguró frente a cámara.

Con esta nueva apuesta, El Trece busca renovar sus mañanas y captar una audiencia que valora el entretenimiento con sello propio. Y si algo quedó demostrado en su primer día, es que La One sigue siendo única, incluso antes del mediodía.