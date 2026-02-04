Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas se hicieron presentes en las escalinatas del glaciar Perito Moreno para reclamar por la modificación de la ley de glaciares, que fue incluida por el gobierno nacional en la agenda de las sesiones extraordinarias de este mes de febrero. “𝗡𝗼 𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗰𝗮𝗻… 𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗹𝗮𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗰𝗮𝗻”, fue uno de los cánticos, según dio a conocer el medio Señal Calafate.

Por su parte, el medio Ahora Calafate informó que luego del abrazo simbólico al Glaciar, se realizó en El Calafate una concentración en la Plaza Perito Moreno, y posterior marcha por la Avenida Libertador, atravesando el centro y llegando a la puerta del Anfiteatro del Bosque. Allí artistas locales se expresan en defensa de los Glaciares y rechazando el proyecto de Ley.

También se realizó una movilización por el centro de la ciudad de El Calafate. (Foto: Ahora Calafate).

Cabe recordar que Nación presentó un proyecto para reformar la Ley N° 26.639, conocida como la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010, con el objetivo declarado de “aclarar su aplicación“, dar mayor seguridad jurídica y promover inversiones productivas, especialmente en el sector minero. Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar el rol de las provincias en la identificación y manejo de los glaciares, articular mejor la información científica del Inventario Nacional de Glaciares y ajustar los criterios ambientales para compatibilizar la protección del ambiente con el desarrollo económico.