Muerte por mala praxis: desarticulan una red de atención médica clandestina Tras allanamientos simultáneos en Presidente Perón, La Plata y Magdalena, tres personas quedaron identificadas e imputadas.

Tres allanamientos en simultáneo en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena fueron realizados por la Policía de la Ciudad en el marco de una causa por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, a partir de la muerte de una mujer que recibió un diagnóstico equivocado en su domicilio por parte de un servicio privado de ambulancias.

Las diligencias estuvieron dirigidas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Investigaciones Especiales de esa fuerza, en tres inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires. La pesquisa estableció que la atención médica denunciada fue llevada adelante por un individuo que utilizaba el sello prestado por un profesional habilitado.

Asimismo, se comprobó que la paciente fue mal diagnosticada y quedó sin atención cuando los falsos médicos se retiraron de la vivienda.

En los procedimientos se incautaron computadoras, credenciales, certificados presumiblemente falsificados, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos profesionales de la salud.

En total, tres personas resultaron identificadas e imputadas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 25, mientras que los allanamientos contaron con autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.