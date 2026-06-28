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Las llaves de los 16avos de final del Mundial 2026 ya están definidas y quedaron confirmados todos los cruces, días y horarios de los partidos que marcarán el camino hacia la gran final. El torneo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá una fase eliminatoria cargada de partidos de alto voltaje, con varios candidatos al título enfrentándose antes de lo esperado.

Uno de los sectores del cuadro quedó convertido en un verdadero “grupo de la muerte” a gran escala. Allí quedaron reunidas varias de las máximas potencias del fútbol europeo: Alemania, España, Francia, Portugal, Países Bajos y Bélgica. La concentración de favoritos en una misma mitad de la llave garantiza cruces históricos y deja abierta la posibilidad de que algunos gigantes queden eliminados mucho antes de la final.

Entre los partidos más esperados aparece el choque entre Portugal y Croacia, dos selecciones con experiencia internacional y figuras de primer nivel que prometen un duelo de máxima intensidad.

Argentina, con un panorama favorable en el Mundial 2026

Del otro lado del cuadro, el escenario parece más accesible para los equipos sudamericanos. Las grandes potencias de Conmebol evitarán a varios de los pesos pesados europeos hasta una hipotética final, lo que abre una oportunidad importante.

Brasil iniciará su camino ante Japón, mientras que Colombia se medirá con Ghana en un encuentro que promete mucho ritmo, intensidad física y talento individual.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la Selección Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará la ronda de 16avos de final el viernes 3 de julio en Miami frente a la revelación Cabo Verde.

El cuadro le sonríe a la Albiceleste: aunque en el fútbol no existen garantías, Argentina quedó ubicada en una zona que, en los papeles, parece menos complicada que el sector donde chocarán varias selecciones europeas de elite.

Fixture de los 16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

16.00: Sudáfrica vs Canadá (Los Ángeles)

Lunes 29 de junio

14.00: Brasil vs Japón (Houston)

17.30: Alemania vs Paraguay (Boston)

22.00: Países Bajos vs Marruecos (Monterrey)

Martes 30 de junio

14.00: Costa de Marfil vs Noruega (Dallas)

18.00: Francia vs Suecia (Nueva Jersey)

22.00: México vs Ecuador (México DF)

Miércoles 1 de julio

13.00: Inglaterra vs República Democrática del Congo (Atlanta)

17.00: Bélgica vs Senegal (Seattle)

21.00: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina (San Francisco)

Jueves 2 de julio

16.00: España vs Austria (Los Ángeles)

20.00: Portugal vs Croacia (Toronto)

23.59: Suiza vs Argelia (Vancouver)

Viernes 3 de julio

15.00: Australia vs Egipto (Dallas)

19.00: Argentina vs Cabo Verde (Miami)

22.30: Colombia vs Ghana (Kansas City)

El camino hacia la final del Mundial 2026

A partir de los resultados de esta fase comenzará a definirse el camino hacia los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final. Con una llave cargada de enfrentamientos entre selecciones históricas y otra con varios candidatos sudamericanos buscando avanzar, el Mundial 2026 promete una etapa decisiva llena de emoción y sorpresas.

Argentina aparece como uno de los grandes protagonistas del cuadro y buscará aprovechar un recorrido que, al menos en la previa, parece más favorable para volver a pelear por el título mundial.