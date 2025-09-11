Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La FIFA reveló este jueves la grilla de horarios del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La buena noticia para los hinchas argentinos es que los partidos se jugarán a horarios cómodos, superando los desafíos de Qatar 2022, donde los primeros encuentros comenzaban a las 7 de la mañana.

Según la programación oficial, los partidos diarios se disputarán a las 13, 16, 19 y 22 horas (hora Argentina), con la final prevista para las 16 en el MetLife Stadium de New Jersey, mismo horario que tendrá el partido inaugural.

El Mundial 2026 será histórico, ya que contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos. Clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, sumando un total de 104 partidos.

Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en la competencia: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Nueva Zelanda, Túnez, Jordania y Uzbekistán.

Con esta programación, los fanáticos argentinos podrán seguir a la Selección Nacional sin madrugor, y comenzar a soñar con la posibilidad de su cuarta estrella mundialista, tras la consagración en Qatar 2022.