La Selección argentina Sub 20 buscará este sábado quedarse con el primer puesto del Grupo D del Mundial de la categoría, cuando se enfrente a Italia en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El encuentro comenzará a las 20 (hora argentina), será televisado por DSports y Telefe, y contará con el arbitraje del costarricense Keylor Herrera.

El equipo dirigido por Diego Placente tuvo un arranque prometedor en el torneo: debutó con un trabajado 3-1 ante Cuba y luego aseguró su pase a los octavos de final con un contundente 4-1 frente a Australia. La gran figura hasta ahora es Alejo Sarco, delantero que suma tres goles y comparte el liderazgo de la tabla de artilleros con el estadounidense Benjamín Cremaschi.

Con la clasificación asegurada, Placente podría rotar y darle descanso a algunas de sus figuras de cara a los cruces eliminatorios. Un empate frente a Italia le alcanzará a la Albiceleste para quedarse con la cima del grupo.

Italia, en tanto, debutó con un triunfo 1-0 sobre Australia, pero en la segunda fecha dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 con Cuba, lo que lo obliga a buscar una victoria para aspirar al primer lugar.

Mundial Sub 20: Argentina vs Italia – Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.