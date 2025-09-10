Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mundial Sub 20 de la FIFA 2025 se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. La Selección Argentina Sub 20 integra el Grupo D junto a Cuba, Nueva Zelanda e Italia, y disputará todos sus partidos de la fase inicial en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Argentina Sub 20 hará su debut el 28 de septiembre ante Cuba en Valparaíso. Luego enfrentará a Nueva Zelanda el 1 de octubre y cerrará la fase de grupos el 4 de octubre contra Italia.

El torneo tendrá como sedes a Santiago, Rancagua, Talca y Valparaíso, cuatro ciudades con buena conexión desde Mendoza y el resto de Argentina.

Cuánto cuestan las entradas del Mundial Sub 20

Los precios de los tickets sorprendieron por ser muy accesibles:

Entradas generales: desde 4.600 pesos chilenos (5 USD) e incluyen dos partidos por día.

Niños (4 a 12 años) y jubilados: 3.450 pesos (4 USD).

Menores de 3 años: ingresan gratis.

Semifinales y final: entre 5.000 y 5.700 pesos (5–6 USD) para adultos, y de 4.000 a 4.600 pesos (4–5 USD) para menores y mayores de 65.

Todas las entradas se venden únicamente en el sitio oficial de la FIFA, por lo que se recomienda comprarlas con anticipación.

Calendario del Mundial Sub 20

Fase de grupos: 28 de septiembre al 6 de octubre.

Octavos de final: 7, 8 y 9 de octubre.

Cuartos de final: 11 y 12 de octubre.

Semifinales: 15 de octubre.

Tercer puesto: 18 de octubre.

Final: 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

Dónde ver el Mundial Sub 20 en Argentina

Los partidos de la Selección Argentina Sub 20 se podrán ver en vivo por Telefe y escuchar a través de DSports Radio.