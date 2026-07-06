Murió Chatterbox, el popular streamer argentino, en un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 5 Sebastián Funes, reconocido por su contenido de gaming y seguido por millones de usuarios en redes sociales, falleció a los 27 años en un choque frontal en el que también murió su padre. Su madre y su hermana permanecen internadas con heridas de gravedad.

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El mundo de las redes sociales y el streaming atraviesa un profundo pesar por la muerte de Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, quien perdió la vida a los 27 años en un trágico accidente ocurrido el domingo sobre la Ruta Nacional 5. En el mismo siniestro también falleció su padre.

El creador de contenido se consolidó como uno de los principales referentes argentinos del gaming, con 1,7 millones de suscriptores en YouTube, más de 114 mil seguidores en Twitch y otros 143 mil en Instagram.

Su trayectoria en las plataformas digitales comenzó en 2018 con una serie de videos breves en TikTok. Tras la gran repercusión de varios de esos contenidos, decidió expandirse a YouTube, donde centró sus publicaciones en videojuegos como Fortnite, Minecraft, The Backrooms Game y Stumble Guys.

Con el paso del tiempo, el streamer construyó una comunidad fiel gracias a la interacción permanente con sus seguidores durante las transmisiones en vivo. Al mismo tiempo, amplió su audiencia mediante desafíos y reacciones a momentos destacados.

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 2023, cuando alcanzó el millón de suscriptores en YouTube. Para celebrar ese logro, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo de sus fanáticos.

Según la información que trascendió, Sebastián Funes murió junto a su padre, Juan Manuel Funes, después de protagonizar un choque frontal contra una camioneta sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del partido bonaerense de Pehuajó.

El informe policial señaló que la familia viajaba a bordo de un Honda Civic. En el vehículo también se encontraban su madre, Vanesa Batilana, y su hermana, Francesca, quienes sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas a un hospital de la zona.