El expresidente Alberto Fernández despidió con profundo pesar a Dylan, su inseparable compañero canino, quien lo acompañó durante gran parte de su vida personal y pública. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Fernández anunció la muerte del collie y le dedicó unas sentidas palabras.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió el exmandatario, recordando los años compartidos junto a su mascota.

Dylan, un collie de pelaje tricolor, se convirtió en una figura conocida durante el gobierno de Fernández. Su presencia en la Quinta de Olivos fue habitual, e incluso inspiró el nombre de “Dylan & Lennon Fernández”, una cuenta en redes sociales donde se compartían imágenes y anécdotas de los perros del entonces presidente.

“En los últimos meses, te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”, concluyó Fernández en su publicación.

El mensaje generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su acompañamiento y cariño ante la pérdida. Dylan fue más que una mascota para el expresidente: fue símbolo de afecto, lealtad y compañía a lo largo de años intensos en la vida política y personal de Alberto Fernández.