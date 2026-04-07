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El historiador rosarino Miguel Ángel De Marco falleció este lunes a los 86 años. Se desempeñó como presidente de la Academia Nacional de Historia y durante tres décadas ocupó los cargos de redactor y jefe de editoriales en el diario La Capital.

Con decenas de libros publicados, De Marco abordaba sus investigaciones con profundidad y rigor. Se especializó en historia política y militar argentina del siglo XIX, dejando un legado compuesto por 48 libros, cerca de 100 artículos académicos y numerosos textos periodísticos.

Realizó biografías de figuras clave como Belgrano, San Martín, Güemes y Sarmiento, y también aportó al conocimiento de la historia de Santa Fe y Rosario. Su estilo combinaba investigación exhaustiva con una narrativa clara y accesible. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples distinciones: en 2014 obtuvo el Premio Konex en Historia y, cuatro años después, el Senado de la Nación le concedió la Mención de Honor General José de San Martín.

De Marco nació en Rosario el 1 de diciembre de 1939 y construyó una destacada carrera como historiador. Integró la Academia Sanmartiniana como miembro de número y formó parte del Instituto Nacional Sanmartiniano y de la Academia del Mar.

Además, fue correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la Academia Portuguesa da História y de la Academia de Marinha de Portugal, recibiendo reconocimiento por su labor en esos países europeos.

Se desempeñó como profesor emérito de la Universidad del Salvador, impartiendo clases en el Doctorado en Historia, y fue docente invitado en diversas universidades nacionales e internacionales. Su trabajo periodístico no se limitó a La Capital, sino que incluyó colaboraciones y editoriales en diarios de relevancia nacional, como La Nación.

Formó parte de la Armada Argentina como capitán de fragata de la reserva. En reconocimiento a su aporte a la historia militar, el 4 de diciembre de 2019 la Escuela Superior de Guerra “Luis María Campos” lo distinguió como Oficial de Estado Mayor honoris causa del Ejército Argentino, y en 2021 recibió la designación de oficial de Estado Mayor honoris causa de la Armada Argentina.