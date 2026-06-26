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La conductora y periodista Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes luego de un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro. La comunicadora circulaba a bordo de un Honda Civic e intentó atravesar las vías en la esquina de Sáenz Peña y El Cano, con la barrera baja. En ese momento, una formación del Tren de la Costa impactó contra el automóvil, según informaron las autoridades.

El choque golpeó el sector del conductor y provocó la muerte de Pais en el lugar. Bomberos, efectivos policiales y especialistas realizaron las tareas correspondientes en la zona, en tanto la causa quedó bajo investigación de la UFI de Martínez.

Así quedó el auto de Ernestina Pais.

Ernestina Pais fue una figura destacada de la televisión y la radio argentina. Durante su carrera participó en numerosos espacios de actualidad y entretenimiento, y alcanzó reconocimiento al conducir ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

A lo largo de su trayectoria también estuvo al frente de distintos programas en medios audiovisuales y radiales. En los últimos años compartió públicamente su experiencia con problemas vinculados a la salud mental y las adicciones, y promovió la importancia de buscar acompañamiento y tratar estos temas sin prejuicios.