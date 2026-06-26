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La conductora y periodista Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes luego de un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro. La comunicadora circulaba a bordo de un Honda Civic e intentó atravesar las vías en la esquina de Sáenz Peña y El Cano, con la barrera baja. En ese momento, una formación del Tren de la Costa impactó contra el automóvil, según informaron las autoridades.
El choque golpeó el sector del conductor y provocó la muerte de Pais en el lugar. Bomberos, efectivos policiales y especialistas realizaron las tareas correspondientes en la zona, en tanto la causa quedó bajo investigación de la UFI de Martínez.
Ernestina Pais fue una figura destacada de la televisión y la radio argentina. Durante su carrera participó en numerosos espacios de actualidad y entretenimiento, y alcanzó reconocimiento al conducir ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.
A lo largo de su trayectoria también estuvo al frente de distintos programas en medios audiovisuales y radiales. En los últimos años compartió públicamente su experiencia con problemas vinculados a la salud mental y las adicciones, y promovió la importancia de buscar acompañamiento y tratar estos temas sin prejuicios.
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