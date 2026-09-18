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El artista cordobés Eugenio Zanetti falleció a los 79 años luego de sufrir una descompensación durante un ensayo de la ópera que preparaban sobre “Los cuentos de Hoffmann” en el Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires. Tras el episodio, se dirigió junto a su pareja a un hospital porteño, donde perdió la vida.

Su consagración internacional llegó en la ceremonia de los Oscar de 1996, cuando recibió la estatuilla a Mejor Diseño de Producción por “Restauración“. La película, ambientada en la Inglaterra del siglo XVII, retrató una época marcada por los excesos de la corte de Carlos II y los estragos de la peste.

El galardón cobró especial relevancia porque el creador cordobés defendió una concepción visual basada en técnicas tradicionales, frente a producciones estadounidenses respaldadas por presupuestos millonarios.

Zanetti recibió la estatuilla a Mejor Diseño de Producción en 1996 por su trabajo en Restauración.

Un recuerdo argentino en Hollywood

Para los decorados de Restauración, el artista encontró inspiración en un lugar de su juventud. Al diseñar las grandes puertas señoriales y palaciegas de la película, no recurrió a planos británicos: tomó como referencia las puertas de bronce del Centro Naval, ubicado en Florida y Córdoba, en Buenos Aires.

Zanetti se definía como un “pintor atrapado en el cuerpo de un cineasta“. Esa mirada quedó plasmada en sus trabajos, donde incorporó técnicas de claroscuro inspiradas en maestros como Rembrandt y Velázquez.

Su triunfo frente a producciones como Apolo 13 también simbolizó la vigencia del trabajo artesanal en una industria que comenzaba a incorporar cada vez más efectos digitales. Telas pesadas, pinturas e iluminación con velas fueron parte de una propuesta estética que convirtió los escenarios en protagonistas.

Una despedida ligada a su obra

La muerte de Zanetti coincide con una muestra antológica e inmersiva dedicada a su trayectoria en el Museo Tamburini de Córdoba. Allí se exhiben actualmente bocetos originales y elementos de utilería utilizados durante sus trabajos cinematográficos.

La exposición recupera así parte del universo creativo de un artista que encontró en el cine una extensión de la pintura y convirtió la escenografía en una herramienta para contar historias.