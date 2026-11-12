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Jorge Juan Montejo, el actor conocido popularmente como “Paolo, el Rockero”, murió a los 68 años en la ciudad de Tandil, donde permanecía internado desde hacía varios días. El comediante atravesaba un delicado cuadro de salud, con pulmonía y otras afecciones.

La noticia generó repercusiones en el mundo del espectáculo, donde Montejo era recordado por su trayectoria humorística y por el personaje que lo llevó a alcanzar la popularidad en la televisión argentina durante las décadas del ochenta y noventa.

Su llegada a la televisión se produjo de la mano del conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó al histórico ciclo “Badía & Cía”. Allí comenzó a destacarse con “Paolo, el Rockero”, un personaje que representaba aspectos de la cultura hippie de los años setenta y que se convirtió en uno de los más reconocidos de su carrera.

Con el paso de los años, Montejo también participó en otros programas de televisión, entre ellos “VideoMatch”, donde continuó desarrollando su perfil humorístico.

Su popularidad en la pantalla chica le permitió llegar al cine. Fue parte de la saga de películas de “Brigada Z”, una propuesta humorística argentina que tomó como referencia a la serie estadounidense “Brigada A”. Además, participó en distintas entregas de la saga “Bañeros”.

Nacido en Tandil, Montejo falleció en su ciudad natal luego de atravesar complicaciones de salud que requirieron su internación en el Hospital Santamarina.