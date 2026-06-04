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La noticia fue confirmada este jueves por la institución azulgrana a través de sus redes sociales. “A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”, expresó el club.

Sanfilippo dejó una huella imborrable en la historia del Ciclón. Convirtió 207 goles en 258 partidos y continúa siendo el máximo goleador histórico de la institución. Debutó en Primera División en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol nacional gracias a su capacidad goleadora, personalidad y carisma.

Durante su carrera fue goleador del campeonato argentino en cuatro oportunidades consecutivas entre 1958 y 1961, además de ser el máximo artillero histórico del clásico entre San Lorenzo y Club Atlético Huracán, con 16 tantos.

Gol inmortal. El taco de Sanfilippo a Roma, arquero de Boca.

Su trayectoria también incluyó un paso por Boca Juniors, donde disputó la final de la Copa Libertadores de 1963 frente al Santos de Pelé. Con la camiseta xeneize anotó 14 goles en 28 encuentros y dejó actuaciones memorables, entre ellas tres goles en la serie decisiva ante el conjunto brasileño.

A nivel internacional defendió la camiseta de la Selección Argentina, con la que disputó el Mundial de 1958, conquistó la Copa América de 1957 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1955.

Dueño de un carácter fuerte y opiniones siempre contundentes, Sanfilippo también se mantuvo vigente en la vida pública tras su retiro, participando en programas deportivos y siendo una voz respetada y polémica dentro del ambiente futbolístico.

Tras su paso por Boca continuó su carrera en clubes de Uruguay, Brasil y Argentina, antes de regresar a San Lorenzo, donde cerró su historia deportiva de la mejor manera: consagrándose campeón y reafirmando el vínculo eterno con la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

Con su partida, el fútbol argentino pierde a uno de sus goleadores más emblemáticos. Su legado, construido a fuerza de goles, títulos y una personalidad única, permanecerá para siempre en la memoria de los hinchas de San Lorenzo y de todos los amantes del deporte.