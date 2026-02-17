Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Carlos Desanzo, reconocido director de cine, guionista y director de fotografía argentino, murió este lunes a los 88 años. La triste noticia se conoció a través de una publicación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) en sus redes sociales.

“El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de Juan Carlos Desanzo, uno de sus mayores autores. En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria”, expresaron desde la entidad.

“Su sola mención alcanza para comprender la importancia y variedad de estilos que sus realizadores significan y la trascendencia histórica de estas obras cuyas imágenes, tan diversas como fundamentales, ofrecen en común la pericia cinematográfica de este entrañable amigo y compañero constante de DAC, pródigo en la tarea y firme en la lucha”, manifestaron.

Referente visual indiscutido, estuvo al frente de la fotografía de títulos decisivos del cine argentino durante más de dos décadas, entre ellos La hora de los hornos, Juan Moreira, El muerto, Los pasajeros del jardín, The Players vs. Ángeles Caídos, Crónica de una señora, Los gauchos judíos, La tregua, No toquen a la nena y El infierno tan temido.

Desde 1983 se consolidó como una figura central de la pantalla grande local. En su doble papel de realizador y guionista, desarrolló una filmografía imprescindible que abarca desde Eva Perón y El Polaquito hasta obras como El desquite, En retirada, La búsqueda y Al filo de la ley.

Su última aparición pública ocurrió el miércoles 4, durante la presentación del Espacio Audiovisual Nacional ante legisladores. En lo que terminó siendo un gesto final de rebeldía, tomó la palabra y reveló, con ironía, que quien respaldó con firmeza su proyecto Eva Perón fue la actual diputada Patricia Bullrich.