El mundo del espectáculo argentino amaneció con una noticia triste: murió Juan Carlos Velázquez, popularmente conocido como “El Mini”, entrañable personaje televisivo que dejó su marca en ciclos de humor y actualidad. Tenía 64 años.

La noticia fue confirmada por su hermano, Ezequiel, quien detalló el dramático cuadro de salud que atravesó en sus últimas horas. “Entró en la madrugada con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo subieron a terapia intensiva y sufrió un paro cardiorrespiratorio. No pudieron hacer nada y falleció”, expresó con dolor.

Juan Carlos Velázquez quedó en la memoria colectiva por su participación en Duro de Domar, el ciclo que condujo Roberto Pettinato y que marcó una época en la televisión argentina. Allí, El Mini se convirtió en un personaje querido por sus irrupciones inesperadas, su frescura frente a cámara y frases que se volvieron parte del folklore televisivo, como el recordado: “Roberto, estoy recaliente”.

Juan Carlos Velázquez en “Duro de domar”. Foto: captura El nueve

Su estilo espontáneo y su presencia descontracturada le dieron un lugar propio en un programa donde el humor, la ironía y la actualidad convivían a diario. También formó parte de Todo x 2 pesos.

Algunas de sus últimas apariciones fueron en Bendita, en donde mostró todo su talento para el humor imitando a Donald Trump, junto a algunos trabajos en teatro.

Problemas de salud y un 2024 difícil

Durante 2024, Velázquez ya había atravesado serias complicaciones médicas. Fue internado de urgencia tras una descompensación en su casa. Según contó tiempo atrás, todo comenzó como una gripe que se fue agravando.

“Me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando. Llegó un momento que no podía respirar ni caminar”, relató en una entrevista. Los médicos le diagnosticaron neumonía y arterias obstruidas, un cuadro que requirió un procedimiento de urgencia. También describió intensos dolores en el pecho y una fuerte dificultad respiratoria.

Ese antecedente marcó un punto delicado en su salud, que finalmente se complicó en las últimas horas.

Del éxito televisivo a la reinvención

Tras sus años de mayor exposición, la presencia de El Mini en la televisión se fue reduciendo. Él mismo había hablado con honestidad sobre esa situación.

“La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí”, había dicho con cierta tristeza. La crisis económica y la pandemia impactaron de lleno en su carrera artística: debió dejar el teatro y buscar otras formas de subsistir.

“El mini” como Duhalde en Todo X 2 Pesos.

“Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”, contó en su momento, mostrando una faceta de esfuerzo y adaptación lejos de las cámaras.

Un personaje que quedó en la historia de la TV

Más allá de los vaivenes laborales, Juan Carlos Velázquez nunca perdió el vínculo con el público. En la calle, en redes sociales o en cada nueva aparición televisiva, el cariño hacia “El Mini” se mantenía intacto.

Su figura quedó asociada a una etapa muy recordada de la televisión argentina, donde el humor absurdo, los personajes inesperados y la espontaneidad tenían un lugar central.

Hoy, colegas, figuras del medio y fanáticos lo despiden con mensajes de afecto, recordando a ese personaje que, con pocas palabras y mucha presencia, logró ganarse un espacio en la memoria de varias generaciones.