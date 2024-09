Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido productor y conductor de TV, referente de la música tropical, Daniel “La Tota” Santillán, murió este domingo por la noche por causas que se encuentran en investigación, según las primeras informaciones.

El histórico conductor de Pasión de sábado y recordado presentador de Rodrigo fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó. “Lo encontraron muerto en su casa de Ituzaingó”, aseguró el abogado de Santillán, Juan Pablo Merlo, quien lamentó lo sucedido.

El popular conductor era padre de dos hijos, Daniela y Leandro, fruto de su matrimonio de 20 años con Mónica Falero, además de Camila (9) y Mia (7), fruto de su relación con Sol Fiasche.

En tanto, unos minutos después de que conociera la noticia del deceso del referente de la movida tropical, peritos policiales arribaron y comenzaron a trabajar en el domicilio del el conductor televisivo.

Quién fue Daniel “La Tota” Santillán

Ricardo Daniel Carías, conocido por su éxito en la movida tropical, La Tota Santillán, nació el 1° de agosto de 1967 en San Martín, Mendoza. Su apodo provino de “La Tota y la Porota”, el famoso programa de Jorge Porcel y Jorge Luz.

En 1990, el productor musical tuvo su gran oportunidad cuando fue seleccionado para coconducir un programa de música tropical. En 1999, se convirtió en el rostro de “Pasión tropical” por Azul TV, y luego condujo el popular ciclo “Pasión de sábado” por América TV hasta 2005.

Su salto a la fama fue junto a Rodrigo Bueno, siendo uno de sus presentadores. La Tota también grabó varios discos a lo largo de su carrera, destacándose álbumes como “Los éxitos de la Tota” (2000), “XXL” (2001), y “Tú vives en mí” (2008).

Por su parte, en los últimos años, La Tota Santillán intentaba retomar su carrera profesional, pero sufrió varios momentos difíciles, estaba sin empleo y lidiando con problemas de salud mental. Además, lidió con las adicciones y un diagnóstico de bipolaridad.

En 2023, Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por ejercer violencia de género contra su expareja y madre de dos de sus hijas, Sol Fiasche. Según la Justicia, no sólo había amenazado de muerte a su ex, sino también a su exsuegro y a la empleada doméstica que trabajaba en ese momento.

“No veo a mis hijas desde el 2019. Las veo por videollamadas. Me arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación que cuando te separás es discutiendo. Me arrepiento del exceso que tuve de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas. Yo nunca amenacé de muerte a nadie”, decía Santillán luego de conocerse el fallo en su contra.