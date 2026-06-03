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La locución argentina atraviesa un profundo momento de tristeza tras conocerse la muerte de Marita Monteleone, la reconocida locutora y cantante que se convirtió en una de las voces más familiares del país gracias a su trabajo en los servicios telefónicos de ENTel y Telefónica. Tenía 68 años y permanecía internada desde hacía varios días en una unidad de terapia intensiva.

La noticia fue confirmada este miércoles y generó una fuerte repercusión entre colegas, oyentes y miles de argentinos que durante décadas escucharon su voz al realizar llamadas telefónicas. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, sus restos serán velados desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, ubicada sobre la Avenida Corrientes.

La voz que quedó grabada en la memoria de los argentinos

María de los Ángeles Araceli Monteleone, conocida popularmente como Marita Monteleone, construyó una extensa y prestigiosa trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, alcanzó una popularidad masiva al convertirse en la voz institucional de ENTel y, posteriormente, de Telefónica.

Su historia con la telefonía empezó casi por casualidad. Un ingeniero de Entel la convocó mientras ella hacía presentaciones de tango en el Café Tortoni.

Aceptó el trabajo sin imaginar que esa grabación la volvería inmortal. “Eso marcó un comienzo de mi voz dentro de los hogares argentinos, que se extiende hasta el día de hoy”, recordó años después.

La descubrió un técnico de Entel cuendo cantaba tangos en Cafe Tortoni.

El desafío más grande llegó en 1988. Le pidieron que grabara la guía telefónica completa del país para el servicio de información. Nombres, apellidos, localidades, comercios, números. Una tarea titánica que le demandó casi dos años de trabajo.

Marita solía contar, con humor, que llegó un punto en el que soñaba con números telefónicos. Pero lo hizo. Y lo hizo bien.

Durante los años 90 y principios de los 2000, millones de argentinos escucharon esa voz anonima cada vez que una llamada encontraba un inconveniente. Frases como “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio”, “La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada” o “La característica recibida es inexistente” quedaron grabadas en la memoria colectiva y la convirtieron en una de las voces más reconocibles del país.

Detrás de esos mensajes que informaban, orientaban y acompañaban a los usuarios ante errores o fallas en las comunicaciones, estaba la voz serena y profesional de Monteleone. Lo que comenzó como una tarea técnica terminó transformándose en un símbolo cotidiano para varias generaciones de argentinos.

Además de su histórica labor en telefonía, Marita Monteleone desarrolló una importante carrera en radio. A lo largo de los años trabajó en emisoras de gran prestigio como Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Del Plata, Radio Nacional y Radio La Red.

Su talento y profesionalismo le permitieron obtener importantes reconocimientos, entre ellos un premio Martín Fierro por su desempeño en locución. Asimismo, fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte a los medios y a la cultura popular argentina.

Los últimos meses de Marita Monteleone y el conflicto judicial con su hija

La muerte de la locutora se produce apenas tres meses después de que trascendiera públicamente el difícil momento personal que atravesaba.

Monteleone permanecía internada en el Sanatorio Centro Gallego de Buenos Aires tras someterse a una osteotomía en su rodilla derecha. En distintas entrevistas había denunciado que, pese a contar con el alta médica desde el punto de vista motriz, no podía abandonar el centro de salud debido a una restricción judicial.

Según manifestó públicamente, la medida estaba relacionada con un conflicto legal con su hija, Malena de los Ríos. La locutora sostenía que existía una disputa patrimonial entre ambas y denunciaba intentos de trasladarla a un geriátrico en contra de su voluntad.

Un legado imborrable en la historia de la comunicación argentina

Con su partida, Argentina despide a una profesional que dejó una huella única en la historia de las comunicaciones. Su voz acompañó durante décadas la vida cotidiana de millones de personas y se convirtió en un símbolo de una época. Marita Monteleone será recordada no solo por su trayectoria en radio y locución, sino también por haber sido una de las voces más reconocibles y queridas del país.