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Norberto Galasso, uno de los ensayistas e historiadores más destacados de la Argentina contemporánea, murió este lunes a los 90 años.

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de contador en 1961.

A lo largo de su trayectoria, publicó más de cincuenta ensayos, antologías, investigaciones y trabajos sobre historia y política. También trabajó junto a Arturo Jauretche en la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Durante la última dictadura militar, varios de sus libros fueron censurados.

En 2014, la Presidencia de la Nación lo distinguió como Embajador de la Cultura Popular Argentina. Desde su labor como historiador, revisó distintos períodos de la historia reciente con el objetivo de recuperar las figuras de dirigentes sociales y populares relegados de los relatos tradicionales.

En ese recorrido, siguió las huellas de José “Pepe” Rosa, Fermín Chávez y Manuel Gálvez, entre otros referentes.

Asimismo, mantuvo presentes en el imaginario del campo nacional los itinerarios de Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Felipe Varela, Manuel Ortiz Pereyra, el padre Hernán Benítez, John William Cooke, Juan Perón, Enrique Santos Discépolo, el San Martín verdadero y Arturo Jauretche.

Su vínculo con Jauretche comenzó en 1973, cuando se incorporó como síndico a la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida entonces por el autor de El medio pelo en la sociedad argentina.