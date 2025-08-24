Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina Tenía 87 años. En 1962 fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes.

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina en conquistar la corona de Miss Universo, falleció el pasado miércoles a los 87 años. La noticia se conoció mundialmente el viernes tras ser confirmada por la organización internacional del certamen de belleza, que le dedicó un emotivo mensaje.

La Organización Miss Universo extendió sus condolencias a la familia, amigos y a todos los que fueron tocados por la vida de la Miss Universo 1962. En un comunicado que incluyó un video con escenas de la coronación, expresaron: “Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”.

Nolan se consagró en Miami, Estados Unidos, y se convirtió en la primera y hasta ahora única representante argentina en coronarse en el certamen que se realiza desde 1952. En aquella noche de 1962, fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes. Se impuso a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu. Antes, había sido Miss Argentina, certamen en el que dejó en el camino a Zulma Faiad.

¿Quién era Norma Beatriz Nolan?

Nacida el 22 de abril de 1938 en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, Norma Nolan se preparó como secretaria antes de convertirse en una exitosa modelo televisiva. Su destino cambió para siempre en 1962, cuando en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se alzó con el título de Miss Universo, superando a 51 candidatas de todo el mundo.

Durante su reinado, Nolan colaboró con diseñadores de renombre, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, optó por un camino de discreción, manteniéndose alejada del foco mediático. Preservó su vida personal, rechazó entrevistas y en sus últimos años se retiró completamente de la vida pública, sin hacer comentarios sobre su histórica experiencia.