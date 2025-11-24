Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista Santiago Daniele murió este lunes 24 de noviembre a los 72 años, según informaron allegados, familiares y colegas del medio. El comunicador, considerado una figura central en la radio y la televisión de Córdoba, había vuelto días atrás desde Miami, ciudad en la que residió en los últimos años, debido a complicaciones de salud.

Daniele inició su carrera profesional el 7 de junio de 1979, precisamente un Día del Periodista, lo que él mismo calificó como una coincidencia que marcó su vida. Desde entonces, su voz y su presencia se volvieron un sello distintivo del periodismo provincial.

Santiago Daniele inició su carrera en 1979 y se convirtió en una de las voces más influyentes de la radio cordobesa.

Sus comienzos en la radio y una vocación imparable

Santiago Daniele dio sus primeros pasos en el Servicio Informativo de LV2, donde compartió trabajo con figuras como Adriana Caraune y Daniel “La Vaca” Potenza. Aquel inicio, según relató en distintas entrevistas, fue el fruto de la perseverancia y la convicción personal: “No conocía a nadie, no tenía recomendaciones ni padres poderosos que pidieran por mí. Solo tenía una fe inquebrantable en mí mismo. Quería solamente una oportunidad. Después yo me encargaría de mostrar lo que podía hacer”.

La frase refleja su vínculo con el oficio, una visión que defendió durante décadas y que lo convirtió en referencia obligada para generaciones de periodistas cordobeses.

Aire Libre, el programa que lo llevó a la consagración

En 1985 Daniele lanzó Aire Libre, el ciclo que lo catapultó definitivamente. El programa llegó a contar con la participación de personalidades destacadas, entre ellas el reconocido analista político Bernardo Neustadt como columnista. Su impronta directa, la lectura propia de la actualidad y un estilo incisivo consolidaron el prestigio de Daniele tanto en radio como en televisión.

Regreso a Córdoba y despedida

Tras residir en Miami durante los últimos años, Daniele regresó recientemente a Córdoba debido a su delicado estado de salud. Su muerte generó un profundo pesar en el ecosistema periodístico: colegas, amigos y familiares expresaron su tristeza y compartieron recuerdos y mensajes de despedida en redes sociales.

Un legado que perdura

Santiago Daniele deja una marca imborrable en el periodismo cordobés. Su voz, sus convicciones y sus enseñanzas continúan resonando entre quienes trabajaron con él y en las audiencias que lo siguieron durante más de cuatro décadas. Su legado se sostiene en su pasión por la comunicación, la búsqueda de la verdad y el respeto por la profesión que abrazó desde aquel emblemático Día del Periodista de 1979.