El motociclismo argentino atraviesa un momento de dolor tras la pérdida de una de sus grandes promesas. Lucas Subirats, piloto jujeño de 26 años, murió durante una competencia en el óvalo del Club Mitre, en la localidad santiagueña de Colonia Dora.

El accidente ocurrió cuando uno de los corredores perdió el control en una curva y desencadenó un choque en cadena. Subirats, oriundo de Perico, recibió maniobras de reanimación en la pista, pero pese a los intentos por mantenerlo con vida terminó falleciendo. Otros cinco participantes resultaron heridos y fueron derivados a centros de salud de la zona. Varios de ellos recibieron el alta médica.

Lucas era considerado un talento en pleno ascenso dentro del motociclismo regional. Su presencia constante en torneos provinciales y nacionales lo convirtió en uno de los principales representantes de Perico en el deporte motor.

No solo destacaba por su carisma dentro y fuera de la pista, también por la pasión que lo impulsaba en cada competencia. Amigos y colegas lo recordaron como un joven que vivía con intensidad cada carrera.

La noticia golpeó fuerte a la comunidad de Perico, donde el piloto era reconocido como embajador del deporte local. Desde el municipio expresaron su pesar y manifestaron: “Su entusiasmo, su esfuerzo y la alegría que transmitía en cada competencia quedarán grabados en el recuerdo de todos los periqueños”.

Asimismo, familiares, allegados y referentes del motociclismo inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y afecto hacia el joven. Los posteos reflejaron la tristeza por la partida de un corredor convertido en símbolo de superación y entrega absoluta a su pasión.