Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una inversión estimada en 400 millones de dólares, que se prevé será estructurada mayoritariamente por financiamiento del proyecto, Santa Fe Bio aprovechará la infraestructura existente en la refinería de San Lorenzo, donde se instalará una planta de pretratamiento de materias primas y la Biorrefinería de última generación. También, se adecuarán instalaciones del complejo industrial para llevar adelante la producción.

El proyecto se desarrollará en dos fases y se prevé la aplicación al RIGI.

Desde YPF precisaron que “estos biocombustibles se producirán a partir del procesamiento de aceites vegetales y residuos, grasas animales”, entre otros.

Asimismo, se indicó que “Santa Fe Bio estará conformada en partes iguales entre YPF S.A y el grupo Essential Energy, una compañía referente en la elaboración y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación, con presencia en el mercado nacional e internacional”.

“La experiencia brindan solidez a esta alianza estratégica”, se informó oficialmente y se precisó que “ambas compañías comenzaron a trabajar en la factibilidad del proyecto en diciembre de 2024, tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) y continúan trabajando en los términos contractuales finales de su vinculación”.

SAF

El combustible de aviación (SAF) es reconocido por organismos internacionales como la única alternativa sostenible y escalable del transporte aéreo a mediano plazo. Por esta razón, se proyecta un crecimiento de la demanda en los próximos años, abriéndose una oportunidad de exportación a Europa y Estados Unidos con altas exigencias y necesidad de producto de calidad certificado (ISCC).

La ubicación de la Refinería de San Lorenzo resulta estratégica para este tipo de proyectos por la disponibilidad de materia prima en esta zona núcleo productiva y el vínculo con el puerto que habilitan la logística de comercialización.

Con este paso, YPF S.A. ingresa en un mercado global en expansión, alineado con las exigencias ambientales del sector aerocomercial y con alto potencial de desarrollo en los próximos años.