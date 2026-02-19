Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del creciente escándalo en Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres resolvió realizar cambios en diferentes áreas.

Según pudo conocer La Opinión Austral, Andrés Pedro Arbeletche fue removido de su cargo como secretario de Pesca, y la cartera quedará ahora a cargo de quien lo secundaba, el subsecretario Diego Brandan. No obstante, Arbeletche continuará siendo el representante chubutense ante el Consejo Federal Pesquero (CFP).

Otra de las modificaciones ha sido remover del cargo a Gisela Silva, directora general de Puertos de Explotación Directa.

En una de sus últimas declaraciones como secretario, Arbeletche se refirió a la maniobra para frenar el inicio de clases en Chubut que investiga la Justicia por presuntas coimas, señalando -ante algunos trascendidos que vinculaban empresarios del sector- que “si esto está vinculado a la pesca, es aún peor”

Los cambios se dan luego de que los diputados Sergio Daniel González -hermano del presidente de la CAFACH, Gustavo González– y Mariela Tamame, referentes del sector pesquero, presentaran formalmente el bloque “Chubut Unido”, provocando una fractura en el bloque de diputados en el oficialismo de Chubut.

El conflicto ya venía profundizándose luego de que el Gobierno chubutense cruzara a la Cámara de Flota Amarilla por una deuda millonaria. El titular de la Agencia de Recaudación de Chubut, Pablo Asnaghi, apuntó que “le debe $ 1.200 millones a la Provincia” en condición de canon pesquero y cuestionó severamente las protestas del sector de hace semanas atrás.