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El puerto de Comodoro Rivadavia celebró este lunes sus 30 años de historia con un acto central que reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes institucionales. La conmemoración del muelle de Ultramar “Antonio Morán” tuvo un fuerte contenido histórico, pero también estuvo atravesada por definiciones vinculadas con el futuro económico y productivo de la ciudad. La recuperación del astillero, la puesta en valor de las instalaciones portuarias, el desarrollo de la Zona Franca y las posibilidades de integración comercial con Chile formaron parte de los principales ejes de discusión.

El gobernador Ignacio Torres encabezó la ceremonia junto al intendente Othar Macharashvili, la administradora del puerto, Digna Hernando, y el ex gobernador Carlos Maestro, cuya presencia tuvo un significado especial por haber impulsado durante su gestión las obras que transformaron la infraestructura portuaria comodorense.

La celebración también permitió recuperar el vínculo del puerto con la comunidad. Durante el fin de semana, numerosas familias recorrieron las instalaciones y participaron de las actividades recreativas, deportivas y culturales organizadas bajo la propuesta de un puerto de puertas abiertas. En presencia del imponente Destructor ARA Almirante Brown, de la Armada Argentina, que recibió visitantes y permitió acercar a la población al funcionamiento de una unidad de la Flota de Mar.

“Nadie, absolutamente nadie puede, por politiquería barata, ponerle un freno al desarrollo de la Zona Franca en Comodoro Rivadavia, que es trabajo, desarrollo y futuro para ésta ciudad que tanto se lo merece“, enfatizó Torres durante su discurso en el muelle de Ultramar.

El puerto de Comodoro Rivadavia celebró este lunes sus 30 años de historia.

Torres fue más allá y planteó que, si existen sectores que obstaculizan el avance del proyecto, esa situación debería exponerse públicamente. “Si hay alguien o algunos que quieren poner palos en la rueda al desarrollo y el progreso de Comodoro Rivadavia, intendente, le pido que juntos expongamos esa situación a todos los comodorenses con nombre y apellido”, manifestó.

“Pongamos a Comodoro y a la provincia por sobre cualquier diferencia. Que el Concejo Deliberante apruebe de una vez por todas la cesión de tierra para la Zona Franca, que va a ser fundamental para el desarrollo de Comodoro, para que podamos exportar y agregarle valor a nuestros recursos”, reclamó. De esta manera, el mandatario provincial colocó el avance del proyecto entre las prioridades de la agenda compartida con el Municipio.

El gobernador resaltó la recuperación del astillero de Comodoro Rivadavia, una infraestructura que permaneció durante años sin alcanzar el funcionamiento para el que había sido concebida.

El gobernador recordó que el proyecto había surgido durante la gestión de Maestro, pero que posteriormente atravesó un prolongado período de abandono. “Después tuvimos años de oscuridad, donde ese astillero que iba a ser progreso terminó siendo un monumento a la desidia y al abandono”, cuestionó.

El acto reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes institucionales.

En contraposición, destacó que actualmente la infraestructura comenzó a recuperar actividad mediante inversiones privadas y políticas provinciales destinadas a fortalecer la industria naval. Torres explicó que la estrategia provincial incluyó el dragado del puerto y la presentación de una ley de fomento a las inversiones navales, medidas que, según sostuvo, permitieron generar condiciones para atraer capital privado. En ese marco, mencionó una inversión superior a los 10 millones de dólares y trabajos que comprenden más de 400 pilotes. También destacó las posibilidades de prestar servicios a embarcaciones pesqueras que actualmente deben recurrir a otras terminales portuarias para realizar tareas de mantenimiento y reparación.

Hernando: “Oportunidades en resultados”

“Durante mucho tiempo hablamos de proyectos históricos como cosas que algún día podían suceder. Hoy, muchas de esas ideas están empezando a convertirse en realidad”, expresó la administradora Digna Hernando quien destacó especialmente el potencial del astillero, la Zona Franca y el corredor bioceánico para impulsar la producción, el comercio exterior y la generación de empleo.

La administradora del puerto, Digna Hernando, recibió un reconocimiento en manos del gobernador chubutense, Ignacio Torres.

También valoró la conformación de la nueva Cámara de Prestadores Portuarios, al considerar que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas locales frente a nuevas demandas. Hernando remarcó que el objetivo debe ser que el crecimiento del puerto tenga consecuencias positivas para toda la comunidad. “Queremos que el puerto sea un motor de desarrollo capaz de generar nuevas oportunidades para toda la región”, sostuvo.

Finalmente agradeció la participación de las familias durante las actividades del aniversario y destacó la decisión de mantener una terminal portuaria más abierta e integrada a la ciudad. “Estos 30 años no son un punto de llegada, son el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que queremos ver más barcos, más empresas, más inversiones y más oportunidades”, afirmó.

De la inauguración al presente

La participación del exgobernador Carlos Maestro aportó una de las referencias históricas más significativas de la ceremonia. El exmandatario recordó que, cuando inició su gestión en 1991, encontró una ciudad atravesada por una profunda crisis económica y social. “Cuando comenzamos la gestión en 1991 y vine a Comodoro en los primeros días, encontré una situación muy particular, una ciudad convulsionada“, relató. Maestro explicó que, frente a ese escenario, su administración comenzó a mantener encuentros con representantes de instituciones, empresarios, sindicatos y distintos sectores de la comunidad para identificar las principales necesidades. “Empezamos a trabajar, a escuchar al pueblo, a escuchar a sus instituciones, a sus empresarios, a sus sindicatos, al pueblo de Comodoro Rivadavia“, recordó. Entre las demandas más importantes aparecía la construcción de un puerto que permitiera aprovechar el potencial marítimo y productivo de la región.

También recordó las gestiones que realizó ante el entonces presidente Carlos Menem para impulsar la creación de la Zona Franca. “Le pedí que dotara a la provincia de Chubut y específicamente al puerto de Comodoro Rivadavia de una zona franca. Y el presidente nos respondió afirmativamente”, expresó. “Nos encontramos con que un nuevo gobierno, el actual, ha decidido replicar lo que hicimos en su momento, y mejorarlo, y ampliarlo, y darle una mayor trascendencia y desarrollo”, afirmó.

Othar: “Ponerse de acuerdo”

El intendente Othar Macharashvili centró su intervención en la necesidad de recuperar los acuerdos políticos e institucionales que permitieron concretar las grandes obras de infraestructura de Comodoro Rivadavia. Destacó la figura de Carlos Maestro y recordó que la construcción del puerto fue posible gracias a la articulación entre los gobiernos nacional, provincial y municipal, junto con instituciones intermedias, cámaras empresariales y colegios profesionales. “Se pudieron poner de acuerdo el Estado nacional, el Estado provincial y el municipal”, sintetizó. “Todos juntos podemos lograr que nos pongamos de acuerdo en el desarrollo de una provincia, de una ciudad, de una región, que no sea un eslogan”, afirmó.

Adelantó que el Municipio acompañará las iniciativas empresariales. “A los empresarios que quieren las tierras para desarrollar sus emprendimientos en Zona Franca y fuera de Zona Franca, no lo duden, vamos a trabajar todos juntos para que eso se desarrolle”, sostuvo.

Por último, describió al Astillero como un “símbolo de una corrupción” aunque reconoció los trabajos de recuperación y su pronta puesta en funcionamiento. Durante su discurso, el intendente recordó además al ingeniero Ricardo del Valle, de quien elogió su aporte técnico a la infraestructura portuaria y su trayectoria como docente de la universidad pública.