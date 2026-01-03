Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jugador de la Selección Argentina, Julián Álvarez, atravesó un momento clave en su vida personal al convertirse en padre por primera vez. Junto a Emilia Ferrero, celebró el nacimiento de Amadeo, ocurrido este viernes 2 de enero en un centro de salud de España.

El anuncio no pasó inadvertido. La pareja eligió Instagram para presentar al recién nacido con una foto que rápidamente circuló por las redes. La imagen mostró la diminuta mano del bebé replicando un gesto que los fanáticos reconocieron de inmediato.

Con el puño cerrado y tres dedos en alto —índice, pulgar y meñique—, la señal evocó el festejo más característico del delantero, inspirado en el Hombre Araña. Una postal que combinó emoción familiar, sello personal y guiño futbolero.

Tras el nacimiento, Álvarez volvió rápidamente a enfocarse en lo deportivo. Con el visto bueno del Atlético de Madrid, acompañó el parto y luego se reincorporó a la concentración del plantel. En la institución destacaron su compromiso y la pronta vuelta a la actividad.