La medida anunciada forma parte del plan integral para ordenar el sistema de subsidios energéticos, garantizar transparencia y eliminar privilegios indebidos que durante años desviaron recursos públicos hacia entidades que no cumplían con el verdadero espíritu de los subsidios que es el de acompañar a las instituciones que realmente lo necesitan.

La Disposición 4/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, publicada este miércoles en el Boletín oficial, indica en sus considerandos que se determinó la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que “permita trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.

Para el Ejecutivo “no resulta razonable otorgar ni mantener subsidios al consumo energético en aquellas entidades que, si bien tienen fines deportivos o recreativos, su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.

Plazos

Los clubes tendrán 90 días prorrogables para realizar su reinscripción. Durante el período en que se analice la documentación presentada, no sufrirán modificaciones en los subsidios que perciben actualmente, asegurando así previsibilidad en sus costos energéticos.

Durante los últimos años, se detectaron casos de clubes de élite que cobran cuotas inaccesibles, gimnasios concesionados, oficinas comerciales y equipos profesionales que se beneficiaban indebidamente con tarifas subsidiadas. Todas estas irregularidades fueron corregidas y dichos clubes ya fueron excluidos del régimen.

Con este proceso de revalidación, el Gobierno busca asegurar que ningún club de barrio que necesite el subsidio lo pierda. Cada institución deberá completar la gestión a través de TAD bajo declaración jurada, y posteriormente se aplicarán criterios objetivos de inclusión y exclusión.

Esta medida reafirma el compromiso de la gestión actual de sanear un sistema devastado por 150.000 millones de dólares en subsidios mal asignados durante los últimos 20 años, financiados con emisión monetaria, inflación y desinversión energética. La energía tiene valor, y quienes puedan pagarla deben hacerlo. Los subsidios son para quienes los necesitan, no para quienes se aprovecharon de un sistema distorsionado.

Para iniciar el trámite, los clubes deberán ingresar a la plataforma TAD a través de www.argentina.gob.ar y seguir el proceso detallado para la validación de datos.