Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los equipos de la Administración de Parques Nacionales (APN) trabajan, a través de un abordaje integral junto a actores del sector público y privado, en el combate de un incendio detectado en la mañana de ayer en la Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares, en cercanías al circuito conocido como Vuelta al Huemul.

A partir de los esfuerzos por combatir el fuego y garantizar la seguridad de las personas en este sector, se evacuaron desde Bahía de los Témpanos 40 personas que transitaban la zona remota. Asimismo, sumado a los equipos de brigadistas de la APN y el Consejo Agrario Provincial (CAP), se encuentra operando en el lugar un avión hidrante de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Trabajan en terreno 22 brigadistas del Parque Nacional Los Glaciares y del CAP con equipos de agua y herramientas manuales, apoyados por técnicos de respaldo en comunicaciones, logística y seguridad.

Estos esfuerzos interinstitucionales resultan fundamentales para el abordaje integral de emergencias de esta índole, apuntando tanto a proteger los valores de conservación del Parque Nacional Los Glaciares, como a garantizar la seguridad de los visitantes y del personal dedicado a prestaciones turísticas.

El fuego se detectó ayer a las 11:30 de la mañana en un sector próximo a una tirolesa utilizada por senderistas que realizan el circuito Vuelta al Huemul, por lo que esta travesía fue suspendida por razones de seguridad y se iniciaron los trabajos con agua en la línea de fuego.

Los trabajos conjuntos involucran también la colaboración de la Comisión de Auxilio (CAX) de El Chaltén y los guías que trabajan en las sendas, con el fin de informar a los visitantes y organizar las eventuales evacuaciones del circuito afectado.

Los trabajos conjuntos involucran también la colaboración de la Comisión de Auxilio (CAX) de El Chaltén y los guías que trabajan en las sendas, con el fin de informar a los visitantes y organizar las eventuales evacuaciones del circuito afectado. Además, la empresa Solo Patagonia colabora en el operativo a través de las embarcaciones destacadas en el Lago Viedma, que prestan asistencia en el traslado de insumos y personal; mientras que desde la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) de la APN se solicitó el apoyo de un avión Cessna 182 del Aeroclub Lago Argentino de la ciudad de El Calafate para ser utilizado como observador, que se encuentra operativo desde la jornada de hoy.

Estos esfuerzos interinstitucionales resultan fundamentales para el abordaje integral de emergencias de esta índole, apuntando tanto a proteger los valores de conservación del Parque Nacional Los Glaciares, como a garantizar la seguridad de los visitantes y del personal dedicado a prestaciones turísticas.