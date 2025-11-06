El seleccionado masculino de la Liga de Fútbol Sur (Río Gallegos) sostuvo dos presentaciones de alto rigor competitivo en el Torneo Nacional de Selecciones de Ligas 2025, que se disputó en el Polideportivo “Finito” Gehrman de Posadas (Misiones). En su debut, el equipo santacruceño firmó un valioso 0–0 frente a la Liga Local posadeña y, en el segundo turno, perdió 4–0 ante San Luis en un cruce friccionado que se definió por detalles en las áreas. Con esos resultados, la representación de Río Gallegos llega al cierre de la fase de grupos con la mira puesta en despedirse con un triunfo frente a Bariloche, rival del compromiso de este viernes 7 de noviembre.

El formato de la Zona A reunió a Bariloche, Río Gallegos, Posadas y San Luis. Para el conjunto de la capital santacruceña, el estreno contra el anfitrión dejó sensaciones positivas: durante los 40 minutos reglamentarios, el equipo sostuvo el plan, mostró orden defensivo y neutralizó los intentos del local, que no logró encontrar espacios con claridad. El 0–0 final reflejó un trámite equilibrado y un debut firme ante un adversario habituado al rectángulo del “Finito” Gehrman y a la temperatura misionera.

La segunda función presentó un libreto distinto. San Luis apostó a un juego directo, presionó alto y, tras un inicio disputado, capitalizó los espacios que dejó Río Gallegos en salida. El marcador se inclinó 4–0 para los puntanos, que golpearon en momentos clave y supieron administrar la ventaja.

El cierre de la participación será este viernes frente a Bariloche, otro de los actores fuertes de la región. El duelo llega como oportunidad para traducir en el marcador lo producido en pasajes del primer encuentro y para recuperar la contundencia que faltó en el cruce con San Luis. En un grupo parejo, cada detalle pesó; por eso, el desafío final asoma como un examen para consolidar aprendizajes y sostener la identidad de juego trabajada durante la preparación.

El certamen, organizado por la Liga Posadeña de Fútbol, volvió a poner en relieve el crecimiento del futsal de selecciones en el interior del país y, en particular, el impulso que adquirió la disciplina bajo el ala de la Liga de Fútbol Sur. Para Río Gallegos, el paso por Posadas significará algo más que resultados: es rodaje nacional, contraste de estilos, roce ante planteles con tradición y una vidriera para futbolistas que vienen escalando desde las bases del futsal santacruceño.